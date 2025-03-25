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25 марта, 11:45

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AFP: переговоры Украины и США проходят в Эр-Рияде

Переговоры Украины и США проходят в Эр-Рияде – СМИ

Фото: 123RF/belegan

Переговоры делегаций Украины и США проходят в Эр-Рияде во вторник, 25 марта, сообщает AFP со ссылкой на украинские источники.

"Украинские и американские официальные лица провели еще один раунд переговоров во вторник в Эр-Рияде", – сказано в материале.

Собеседник агентства, который состоит в делегации Украины отметил, что они "по-прежнему работают с американцами".

Предыдущий раунд украинско-американских переговоров состоялся 23 марта в Саудовской Аравии. Сообщалось, что на повестке переговоров стояли вопросы о защите энергетических объектов и критически важной инфраструктуры. При этом замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Павел Палиса отказался комментировать ход переговоров.

24 марта в Эр-Рияде прошли переговоры экспертных групп России и США. По итогам разговора стороны согласовали текст совместного заявления – документ распространят Кремль и Белый дом.

В частности, на переговорах обсуждались территориальные вопросы, возможные линии разграничения между Россией и Украиной и вопросы безопасности судоходства в Черном море.

Переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде продлились более 12 часов

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
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