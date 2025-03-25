Карасин: переговоры РФ и США продолжатся с участием международного сообщества

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Переговоры между Россией и США будут продолжаться с участием международного сообщества, сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам, один из участников российской делегации Григорий Карасин.

"Будем продолжать это делать, вовлекая и международное сообщество, прежде всего, Организацию Объединенных Наций (ООН) и отдельные страны. В общем впечатление осталось такого конструктивного диалога, который нужен и необходим. Американцы тоже в этом заинтересованы", – цитирует Карасина ТАСС.

В ходе российско-американских переговоров, прошедших в Саудовской Аравии, стороны провели насыщенный, но непростой диалог, добавил он. Москва и Вашингтон обсудили все моменты, хоть и не далеко со всем согласились и не все проблемы решили.

"Но то, что такой разговор состоялся, мне кажется, это очень своевременно с учетом прихода новой администрации и новых политиков, которые приехали на встречу экспертных групп", – заключил Карасин.

Переговоры России и США прошли 24 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Днем ранее Вашингтон также провел встречу с представителями Киева.

США остались довольны ходом переговоров с делегациями России и Украины, писали СМИ. Ожидается, что совместное заявление по итогам беседы между российской и американской делегациями будет опубликовано в 11:00 вторника, 25 марта.

