Трамп заявил, что США и Украина согласовали сделку по редкоземельным металлам

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты и Украина согласовали сделку по редкоземельным металлам.

"На самом деле (министр финансов США. – Прим. ред.) Скотт (Бессент. – Прим. ред) сказал мне, что соглашение по редкоземельным элементам почти заключено", – заявил Трамп, передает ТАСС.

По его словам, скоро состоится подписание.

Трамп и президент Украины Владимир Зеленский встретились в Вашингтоне 28 февраля. В ходе разговора между лидерами произошла перепалка, результатом которой стала отмена подписания сделки о редкоземельных металлах.

Глава Белого дома указал на то, что украинский президент неуважительно относится к США. При этом Зеленский впоследствии сообщил, что намерен подписать с США сделку по недрам.