Reuters: США положительно оценили ход переговоров с Россией и Украиной

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Администрация США довольна ходом переговоров американской делегации с российскими и украинскими представителями в Эр-Рияде. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

Ожидается, что в ближайшее время власти США выступят с "позитивным заявлением" касательно прошедших переговоров.

В Саудовской Аравии 24 марта прошли переговоры России и США по вопросам урегулирования украинского конфликта. Они длились в закрытом формате более 10 часов. Стороны согласовали текст совместного заявления по итогам переговоров – документ распространят Кремль и Белый дом во вторник, 25 марта.

По словам президента США Дональда Трампа, на переговорах в Эр-Рияде обсуждались территориальные вопросы и возможные линии разграничения между Россией и Украиной, а также возможный контроль США над АЭС на Украине. В Кремле добавили, что переговоры коснулись также безопасности судоходства в Черном море.

Представители Киева и Вашингтона обсуждали на переговорах в Эр-Рияде защиту энергетических объектов и критически важной инфраструктуры.