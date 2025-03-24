01:28Политика
Умеров назвал конструктивными и содержательными переговоры Украины с США
Фото: ТАСС/AP/Mindaugas Kulbis
Министр обороны Украины Рустем Умеров назвал содержательными переговоры с представителями США в Эр-Рияде. Об этом он написал на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
"Обсудили ключевые вопросы, в частности, в энергетической сфере", – сообщил украинский министр.
Умеров также назвал прошедшие переговоры конструктивными и содержательными.
В Эр-Рияд уже прибыла российская делегация. Консультации экспертных групп России и США начнутся утром в понедельник, 24 марта.
Представители Киева и Вашингтона встретились в Саудовской Аравии 23 марта и обсудили защиту энергетических объектов и критически важной инфраструктуры.
США ожидают от данных встреч "настоящего прогресса", включая возможность достижения прекращения огня в Черном море.
Антироссийские санкции станут одной из тем переговоров РФ и США в Саудовской Аравии