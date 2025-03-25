Белый дом: США и РФ договорились исключить применение силы в Черном море

Фото: ТАСС/пресс-служба Черноморского флота

США и Россия договорились не использовать силу и коммерческие суда в военных целях в Черном море, а также обеспечить в этом пространстве безопасное продвижение судов. Об этом сообщил Белый дом по итогам переговоров Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде, передает ТАСС.

Кроме того, Штаты помогут вернуть России доступ к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, доступ к портам и платежным системам для реализации подобных сделок, а также поспособствуют сокращению стоимости морского страхования.

В свою очередь, американская сторона договорилась с украинской о необходимости проработки меры по реализации соглашения президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского о прекращении нанесения ударов по энергетической инфраструктуре РФ и Украины.

В заявлении Белого дома также сказано, что Россия и США продолжат работать над достижением устойчивого и длительного мира. По мнению Вашингтона, для этого необходимо прекратить боевые действия как Москве, так и Киеву. В связи с этим Штаты заявили о намерении продолжать содействовать переговорам между сторонами для полноценного урегулирования конфликта на Украине.

Переговоры РФ и США прошли 24 марта в Эр-Рияде. Стороны обсудили возможную линию разграничений между Россией и Украиной, контроль Штатов над АЭС, а также вопрос безопасности судоходства в Черном море.

Итоги встречи были переданы в Москву и Вашингтон, которые стороны сейчас анализируют. При этом содержание переговоров пока оглашаться не будет, так как контакты имели технический характер, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что на встрече стороны обсудили вопросы безопасного судоходства на Черном море. По его словам, Россия хочет возобновить черноморскую инициативу в приемлемой для всех форме. Однако дипломат указал, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому в этом вопросе сложно доверять на слово.

