25 марта, 13:23Политика
Сенатор Джабаров назвал сложными переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Переговоры российско-американских представителей в Эр-Рияде были сложными и серьезными, заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в эфире телеканала "Россия 24".
При этом он акцентировал внимание, что обе стороны пытались услышать и понять друг друга.
"Это уже хорошо", – резюмировал Джабаров.
Делегации России и США встретились в Эр-Рияде Саудовской Аравии 24 марта. На переговоры, состоявшиеся в закрытом формате, Москва направила главу комитета Совфеда по международным делам Григория Карасина и советника директора ФСБ Сергея Беседу.
Их кандидатуры как переговорщиков с богатым опытом работы были лично утверждены Владимиром Путиным.
В ходе встречи обсуждены территориальные вопросы и возможные линии разграничения между Россией и Украиной. Также поднималась тема контроля США над АЭС. Кроме того, политики рассмотрели вопрос безопасности судоходства в Черном море.
Москва и Вашингтон получили итоги переговоров и начали их анализировать. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в ближайшее время содержание встречи оглашаться не будет, так как контакты имели технический характер.
Переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде продлились более 12 часов