Сенатор Джабаров назвал сложными переговоры РФ и США в Эр-Рияде

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Переговоры российско-американских представителей в Эр-Рияде были сложными и серьезными, заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в эфире телеканала "Россия 24".

При этом он акцентировал внимание, что обе стороны пытались услышать и понять друг друга.

"Это уже хорошо", – резюмировал Джабаров.

Делегации России и США встретились в Эр-Рияде Саудовской Аравии 24 марта. На переговоры, состоявшиеся в закрытом формате, Москва направила главу комитета Совфеда по международным делам Григория Карасина и советника директора ФСБ Сергея Беседу.

Их кандидатуры как переговорщиков с богатым опытом работы были лично утверждены Владимиром Путиным.

В ходе встречи обсуждены территориальные вопросы и возможные линии разграничения между Россией и Украиной. Также поднималась тема контроля США над АЭС. Кроме того, политики рассмотрели вопрос безопасности судоходства в Черном море.

Москва и Вашингтон получили итоги переговоров и начали их анализировать. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в ближайшее время содержание встречи оглашаться не будет, так как контакты имели технический характер.