Песков заявил, что планов на разговор Путина и Трампа пока нет

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Россия и США пока не планируют проводить разговор на высшем уровне. Однако при необходимости его быстро и оперативно организуют, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Прошлые телефонные переговоры между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом прошли 18 марта. В ходе беседы российский лидер поддержал идею американского коллеги о взаимном отказе РФ и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.

Трамп оценил общение с Путиным как рациональное. Он также сообщил о своей уверенности в том, что отношения между сторонами не ухудшились в условиях обвинений России в якобы вмешательстве в президентские выборы в США, которые звучали в 2016 году.

В свою очередь, Песков назвал атмосферу телефонных переговоров Путина и Трампа 18 марта доверительной, откровенной и конструктивной.