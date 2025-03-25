Лавров: на переговорах РФ и США в Эр-Рияде обсуждались вопросы судоходства в Черном море

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На переговорах России и Соединенных Штатов в Эр-Рияде обсуждались вопросы безопасного судоходства на Черном море. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Обсуждались там, как и условились (президент РФ Владимир. – Прим. ред.) Путин и (президент США Дональд – Прим. ред.) Трамп, прежде всего, вопросы безопасного судоходства на Черном море", – сказал он в интервью Первому каналу.

По словам дипломата, российская сторона выступает за возобновление черноморской инициативы в более приемлемой для всех сторон форме. При этом Москва не может на слово верить президенту Украины Владимиру Зеленскому в этом вопросе, подчеркнул Лавров.

Российская делегация на встрече также попросила, чтобы в новой черноморской инициативе не было двусмысленностей. К примеру, по условиям зерновой сделки в 2022–2023 годах должны были быть отменены дискриминационные меры в отношении поставок российских удобрений и сельхозпродукции. Однако в ООН решили искать лазейки в санкциях. Переговорщики напомнили американским коллегам о той ситуации.

Лавров также добавил, что Путину и Трампу докладывают о предварительных результатах российско-американских переговоров в Эр-Рияде.

Встреча состоялась 24 марта. Делегации стран вели обсуждение 12 часов. В ходе переговоров были затронуты темы возможных линий разграничения между Россией и Украиной, контроля США над АЭС, а также безопасности судоходства в Черном море.

Итоги диалога переданы в Москву и Вашингтон, где их анализируют. При этом в ближайшее время содержание встречи оглашаться не будет, так как контакты имели технический характер, уточнял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.