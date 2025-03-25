25 марта, 13:52Политика
Сийярто заявил, что переговоры РФ и США снизили риск эскалации конфликта на Украине
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Российско-американские переговоры укрепили международную безопасность и сделали мир более "безопасным местом", тем самым снизив риск обострения украинского кризиса. Таким мнением поделился глава венгерского МИД Петер Сийярто на странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
Кроме того, по итогам встречи в Будапеште с новым генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу Сийярто выразил поддержку диалога между Москвой и Вашингтоном, приведя в пример исторический опыт, который показывает, что сотрудничество между Востоком и Западом благоприятно влияет на обстановку в мире, когда как враждебность – наоборот.
"Мы поддерживаем американо-российские переговоры. Успех этих переговоров отвечает интересам нашей национальной безопасности", – цитирует дипломата ТАСС.
По словам главы МИД Венгрии, ОБСЕ осталась последней европейской площадкой для связей между Востоком и Западом, поэтому она нуждается в защите и поддержке.
Переговоры России и США состоялись 24 марта в Эр-Рияде. Встреча делегаций стран продлилась 12 часов, в ходе которых были затронуты темы возможных линиях разграничения между Россией и Украиной, контроля США над АЭС, а также безопасности судоходства в Черном море.
Итоги диалога были переданы в Москву и Вашингтон, где их начали анализировать. В ближайшее время содержание встречи оглашаться не будет, так как контакты имели технический характер, уточнял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.