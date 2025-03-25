Переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде продлились более 12 часов

Переговоры представителей России и США в Саудовской Аравии продолжалась более 12 часов. Речь шла в том числе о возобновлении черноморской инициативы. Ранее вопрос безопасности судоходства в акватории по телефону обсудили Владимир Путин и президент США Дональд Трамп.

На прошедших переговорах Россию представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

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