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25 марта, 07:15

Политика

Переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде продлились более 12 часов

Переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде продлились более 12 часов

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Переговоры представителей России и США в Саудовской Аравии продолжалась более 12 часов. Речь шла в том числе о возобновлении черноморской инициативы. Ранее вопрос безопасности судоходства в акватории по телефону обсудили Владимир Путин и президент США Дональд Трамп.

На прошедших переговорах Россию представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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