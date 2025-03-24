Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Работу Рунета восстановили после сбоя, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.

"Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) в настоящее время не фиксирует проблемы в доступности российских сервисов", – отметили в РКН.

Ранее пользователи жаловались на медленную работу мессенджеров, приложений банков, мобильных операторов и интернет-провайдеров. В Роскомнадзоре заявили, что сбой связан с использованием иностранной серверной инфраструктуры.