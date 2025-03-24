Глава ДНР Пушилин заявил об "обнадеживающих сигналах" ВС РФ из Часова Яра

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Из города Часов Яр, где российские военные ведут бои с ВСУ, поступают "обнадеживающие сигналы", заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, бойцы ВС РФ добились значительного прогресса на краснолиманском направлении. Тем не менее украинские формирования продолжают предпринимать попытки контратак на дзержинском и красноармейском участках линии соприкосновения с учетом переброски резервов.

Вместе с тем активное продвижение российских сил и выстраивание дополнительных позиций отмечено в ДНР. Глава республики пояснил, что в прошедшие недели военные занимались освобождением населенных пунктов.

Теперь же войска активно продвигаются через лесные массивы, занимая новые позиции и укрепляя уже занятые. Пушилин подчеркнул, что это необходимо для продолжения наступления и более эффективного выполнения плана, разработанного военным руководством.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные создали специальный коридор для эвакуации жителей из освобожденного Константинополя в ДНР. Сразу после начала его работы были эвакуированы 10 человек, которые скрывались в подвале разрушенного дома.

Для создания коридора бойцы развернули средства РЭБ, а операторы БПЛА применили дроны, чтобы воспользоваться данными с камер. Жители перемещались от укрытия к укрытию, после чего военные доставили их на технике в Донецк, где их встретили врачи и волонтеры.