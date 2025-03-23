Глава ДНР Пушилин сообщил о продвижении ВС РФ на всей линии фронта в республике

Фото: Министерство обороны РФ

Вооруженные силы России (ВС РФ) продвигаются на всей линии фронта в ДНР, заявил в своем телеграм-канале глава региона Денис Пушилин.

"Мы видим, что все продвигается, темпы меняются, исходя из обстановки, но абсолютно точно метр за метром идет освобождение русской земли, Донбасса", – заявил он в своем видеообращении.

Он добавил, что власти держат все в поле зрения и включаются во все процессы, где это необходимо.

Ранее Владимир Путин рассказывал, что ВС РФ завершают разгром украинской группировки в Курской области. Президент напоминал, что до этого российские войска провели ряд стремительных и эффективных операций. При этом все украинские военные и иностранные наемники, находящиеся в регионе, являются террористами, подмечал Путин.

