Герасимов поставил задачи по действиям группировки войск "Центр" в зоне СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ генерал армии Валерий Герасимов поставил задачи по дальнейшим действиям группировки войск "Центр". Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Минобороны РФ.

Группировка действует на красноармейском направлении в зоне СВО.

Как уточнили в министерстве, Герасимов заслушал доклады командующего армией, командиров соединений и других должностных лиц о ходе выполнения задач в зоне ответственности. Он также вручил государственные награды выдающимся военнослужащим и поблагодарил их за доблесть и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых задач.

В совещании приняли участие начальник главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской и командующий группировкой Андрей Мордвичев.

Ранее российские военнослужащие освободили Андреевку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Контроль над населенным пунктом удалось получить в результате активных и решительных действий бойцов из подразделений группировки войск "Центр". Солдаты поразили формирования механизированной, егерской бригад, бригады беспилотных систем, а также штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Между тем в феврале Герасимов также проинспектировал группировку войск "Юг" в зоне спецоперации. Он обратил внимание на успехи военнослужащих в рамках СВО, а также дал дополнительные указания.