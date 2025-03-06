Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие освободили Андреевку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, контроль над населенным пунктом удалось получить в результате активных и решительных действий бойцов из подразделений группировки войск "Центр".

Кроме того, благодаря действиям российских военнослужащих противник за сутки потерял свыше 590 бойцов и три боевые бронированные машины.

Солдаты "Центра" поразили формирования механизированной, егерской бригад, бригады беспилотных систем, а также штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Петровское, Новопавловка, Красноармейск, Димитров, Миролюбовка и Зверево ДНР.

Накануне, 5 марта, в ДНР также было освобождено село Привольное. Добиться этого удалось благодаря усилиям подразделений группировки войск "Восток".

Еще российская сторона установила контроль над двумя населенными пунктами в республике – Скудное и Бурлацкое. Тогда войска "Востока" не только заняли села, но и нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ.

