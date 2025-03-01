ВС РФ уничтожили до 150 боевиков ВСУ в Днепропетровской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожил до 150 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе до 30 иностранных инструкторов на полигоне в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве добавили, что удар был нанесен по военному полигону "Новомосковский", где тренировались военные 157-й механизированной бригады ВСУ.

Ранее российские силы ПВО уничтожили 4 украинских БПЛА в небе над Белгородской областью. До этого группировка российских войск "Восток" сумела освободить Скудное и Бурлацкое в Донецкой Народной Республике. В результате были поражены две бригады теробороны и бригада нацгвардии.

