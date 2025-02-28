Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Российской Федерации освободили деревню Новая Сорочина в Курской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Добиться этого удалось благодаря усилиям подразделений группировки войск "Север". В течение недели российские военные нанесли поражение живой силе и технике танковой, тяжелой механизированной, семи механизированных, мотопехотной, штурмовой, пяти десантно-штурмовых бригад и трех штурмовых полков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также были отбиты бригады морской пехоты и четыре бригады теробороны.

Вместе с тем на харьковском направлении поражение удалось нанести подразделениям механизированной и мотопехотной украинских бригад, а также двум бригадам теробороны.

В общей сложности за неделю российским войскам удалось вернуть контроль над 8 населенными пунктами. Активные действия подразделений группировки войск "Запад" позволили занять Новолюбовку в Луганской Народной Республике (ЛНР) и Тополи в Харьковской области.

Кроме того, российские военные "Южной" и "Центральной" группировки войск смогли отбить у противника населенные пункты Улаклы и Новоандреевка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Еще 4 из освобожденных в течение недели населенных пунктов находятся на территории Курской области. Под контроль российских войск, помимо Новой Сорочины, перешли Погребки, Орловка и Никольский.

Последний также был отбит бойцами из подразделений группировки войск "Север". Кроме того, ВС РФ уничтожили восемь пунктов управления БПЛА и украинский склад боеприпасов.