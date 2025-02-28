ПВО за ночь сбила 22 украинских беспилотника над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 22 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Украины над российскими регионами в ночь на 26 февраля. Об этом заявили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, 8 беспилотников были ликвидированы в небе над Орловской областью, 7 удалось сбить над территорией Курской области.

Над Брянской и Смоленской областями российские бойцы перехватили 4 и 1 БПЛА соответственно. Еще 2 беспилотника были уничтожены над территорией Краснодарского края.

Между тем в ночь на 27 февраля российские силы ликвидировали 19 БПЛА над Орловской, Курской, Белгородской областями и Крымом.

Кроме того, во время атаки на город Грайворон в Белгородской области погиб мирный житель. Он скончался от полученных ран на месте до приезда скорой помощи. Еще один человек пострадал, получив множественные осколочные ранения головы, спины, рук и ног.