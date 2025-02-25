ВС России нанесли удар высокоточным оружием по военным аэродромам Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные нанесли удар по военным аэродромам Украины, сообщили в Минобороны РФ.

По информации оборонного ведомства, военнослужащие использовали высокоточное оружие воздушного базирования и БПЛА. Цели удара достигнуты.

Ранее армия России нанесла массированный удар по объектам военной критической инфраструктуры в Киеве, Одессе и Кривом Роге. Для достижения целей применили 200 ударных дронов-камикадзе типа "Герань".

С начала спецоперации украинские формирования потеряли свыше 123 тысяч единиц вооружений и военной техники. Согласно данным МО РФ, к 25 февраля 2025 года в числе потерь ВСУ 656 самолетов, 283 вертолета, 44,3 тысячи беспилотников, 596 ЗРК и 21,7 тысячи танков.