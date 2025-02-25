25 февраля, 12:37Политика
ВС России нанесли удар высокоточным оружием по военным аэродромам Украины
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские военные нанесли удар по военным аэродромам Украины, сообщили в Минобороны РФ.
По информации оборонного ведомства, военнослужащие использовали высокоточное оружие воздушного базирования и БПЛА. Цели удара достигнуты.
Ранее армия России нанесла массированный удар по объектам военной критической инфраструктуры в Киеве, Одессе и Кривом Роге. Для достижения целей применили 200 ударных дронов-камикадзе типа "Герань".
С начала спецоперации украинские формирования потеряли свыше 123 тысяч единиц вооружений и военной техники. Согласно данным МО РФ, к 25 февраля 2025 года в числе потерь ВСУ 656 самолетов, 283 вертолета, 44,3 тысячи беспилотников, 596 ЗРК и 21,7 тысячи танков.
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