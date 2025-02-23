Российские войска модернизируют захваченные украинские дроны и возвращают их в бой

Российские военные активно используют беспилотные летательные аппараты в зоне специальной военной операции, включая захват и модернизацию украинских дронов. Подразделения радиоэлектронной борьбы обнаруживают вражеские беспилотники, сажают их на землю, после чего специалисты изучают аппараты. Некоторые из них отправляются московским программистам, которые взламывают системы, делают перепрошивку и возвращают дроны в бой против их бывших владельцев.

Как отметил основатель международного учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев, цикл жизни каждого беспилотника крайне короток – от нескольких часов до нескольких дней, поэтому их требуется большое количество. Модернизированные комплексы, такие как "Баба Яга" и "Вампир", активно применяются на поле боя.

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