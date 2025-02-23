Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 февраля, 09:15

Политика

Российские войска модернизируют захваченные украинские дроны и возвращают их в бой

Российские войска модернизируют захваченные украинские дроны и возвращают их в бой

Новости мира: Папе Римскому провели переливание крови

Новости мира: представители России и США могут встретиться в ближайшие две недели

ВС РФ за прошедшие сутки отразили две контратаки ВСУ в Курской области

Путин поручил кабмину отрегулировать возвращение иностранных компаний на рынок России

СМИ сообщили, что Великобритания скоро может объявить о новых санкциях против России

Песков заявил, что встреча Путина и Трампа может состояться до конца февраля или позже

Новости мира: Дональд Трамп может приехать в Москву на празднование Дня Победы

Новости мира: Роспотребнадзор следит за информацией о новом коронавирусе в Китае

Трамп может посетить парад Победы в Москве 9 мая – СМИ

Российские военные активно используют беспилотные летательные аппараты в зоне специальной военной операции, включая захват и модернизацию украинских дронов. Подразделения радиоэлектронной борьбы обнаруживают вражеские беспилотники, сажают их на землю, после чего специалисты изучают аппараты. Некоторые из них отправляются московским программистам, которые взламывают системы, делают перепрошивку и возвращают дроны в бой против их бывших владельцев.

Как отметил основатель международного учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев, цикл жизни каждого беспилотника крайне короток – от нескольких часов до нескольких дней, поэтому их требуется большое количество. Модернизированные комплексы, такие как "Баба Яга" и "Вампир", активно применяются на поле боя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоМаксим ШаманинНика КараваеваЯрослава Коценко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика