Песков сообщил, что место для встречи Путина и Трампа пока не определено

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока не определено место для встречи Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Он отметил, что новых контактов двух президентов в ближайшее время ждать не стоит.

Тем временем в американских СМИ обсуждают резкую смену риторики Белого дома в отношении украинского президента Владимира Зеленского.

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