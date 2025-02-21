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21 февраля, 16:30

Политика

Песков сообщил, что место для встречи Путина и Трампа пока не определено

Песков сообщил, что место для встречи Путина и Трампа пока не определено

Путин заявил, что Россия будет поддерживать инвестиции в исследования и разработки

Песков сообщил о вручении госнаграды героям России

Путин заявил о роли России в освобождении Александра Труфанова

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Дмитрий Песков заявил о разногласиях между Киевом и Вашингтоном

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Путин поблагодарил власти Саудовской Аравии за организацию переговоров России и США

Путин заявил, что Россия сделала первый шаг для возобновления работы с США

Владимир Путин получил доклад о российско-американских переговорах в Эр-Рияде

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока не определено место для встречи Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Он отметил, что новых контактов двух президентов в ближайшее время ждать не стоит.

Тем временем в американских СМИ обсуждают резкую смену риторики Белого дома в отношении украинского президента Владимира Зеленского.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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властьполитикавидеоЕвгений Дуко
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