21 февраля, 16:30Политика
Песков сообщил, что место для встречи Путина и Трампа пока не определено
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока не определено место для встречи Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Он отметил, что новых контактов двух президентов в ближайшее время ждать не стоит.
Тем временем в американских СМИ обсуждают резкую смену риторики Белого дома в отношении украинского президента Владимира Зеленского.
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