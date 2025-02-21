Песков анонсировал телефонный разговор Путина с Си Цзиньпином

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал телефонный разговор Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, в рамках которого президент РФ проинформирует своего коллегу о переговорах в Эр-Рияде.

"Стоит", – ответил пресс-секретарь российского лидера на вопрос о том, стоит ли ждать разговора Путина с Си Цзиньпином.

Переговоры между Россией и США состоялись в Саудовской Аравии во вторник, 18 февраля. Представителям Москвы и Вашингтона поручено обсудить подготовку встречи Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа.

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио также договорились сформировать переговорные группы по урегулированию конфликта на Украине. Страны согласовали сотрудничество по вопросам общих геополитических интересов и создания механизма консультаций для устранения "раздражающих факторов" в двусторонних отношениях.

Трамп при этом считает, что их переговоры с Путиным могут быть организованы до конца февраля. Аналогичного мнения придерживается Песков.

В свою очередь, президент РФ заявлял, что с удовольствием встретится с американским лидером. При этом Путин признался, что пока не может назвать конкретные сроки.

