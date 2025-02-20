Путин связал освобождение Труфанова с доброй волей ХАМАС и усилиями РФ

Фото: РИА Новости/Пресс-служба армии обороны Израиля

Владимир Путин считает, что гражданина РФ Александра Труфанова удалось освободить из плена благодаря политике России по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, а также доброй воле ХАМАС. Глава государства сделал такой комментарий на встрече с главным российским раввином Берлом Лазаром и главой Федерации еврейских общин Александром Бородой, передает ТАСС.

При этом российский лидер отметил, что действия российской стороны, которые позволяют внести вклад в урегулирование конфликта на Ближнем Востоке, вызывают доверие у большинства партнеров в регионе. Кроме того, Путин попросил Лазара передать наилучшие пожелания Труфанову.

"Знаю, что испытания были непростыми. И он (Труфанов. – Прим. ред.), и вся (его. – Прим. ред.) семья прошли этот период. Слава богу, что он в кругу своих близких", – сказал президент РФ.

Труфанов был освобожден из плена 15 февраля в рамках первого этапа сделки с Израилем, которая вступила в силу 19 января. Россиянина удерживали палестинские радикалы в секторе Газа на протяжении 500 дней. Его освобождение стало ответным жестом на позицию России по палестинскому вопросу.

Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила признательность палестинской стороне, а также катарским и египетским партнерам за помощь в освобождении Труфанова. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также выразил признательность руководству ХАМАС за принятое решение.

Россиянину уже вручили новый паспорт. В этот момент рядом с Труфановым была его мать, которую удалось освободить из плена в ноябре 2023 года. Женщина рассказала, что ее сыну прострелили обе ноги.

