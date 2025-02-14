"Исламский джихад" освободит россиянина Александра Труфанова 15 февраля

Фото: телеграм-канал "Посольство Израиля в России"

Удерживаемый в заложниках в секторе Газа россиянин Александр Труфанов будет освобожден 15 февраля, заявило Боевое крыло палестинского радикального движения "Исламский джихад" (группировка "Сарая аль-Кудс") в своем телеграм-канале.

По данным группировки, возвращение пройдет в рамках принятого с Израилем соглашения.

Ранее посол Израиля в РФ Симона Гальперин заявила, что Труфанов жив и его все еще должны освободить на первом этапе сделки. В этот период освободить россиянина также пообещал замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук во время своего визита в РФ. По его словам, это станет ответным жестом на позицию России по палестинскому вопросу.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 19 января. Однако 10 февраля ХАМАС отложил процесс освобождения новой группы заложников из-за нарушений Израилем соглашения о прекращении огня. В движении уточнили, что нарушения наблюдались в течение трех последних недель.

В ответ на это израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пригрозил возобновить боевые действия в секторе Газа, если заложники не будут освобождены к 12:00 15 февраля.

При этом глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что сектор Газа будет в американском владении. Он также рассчитывает, что ХАМАС прислушается к установленному им крайнему сроку на освобождение заложников.

