Трамп заявил, что США будут владеть сектором Газа

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Соединенные Штаты не будут покупать сектор Газа и тратить на это средства налогоплательщиков, однако он будет в американском владении. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп на открытой части встречи с королем Иордании Абдаллой II, передает РИА Новости.

Помимо этого, Трамп рассчитывает, что ХАМАС прислушается к установленному им крайнему сроку на освобождение заложников. По его словам, он сам намерен его придерживаться.

В ответ на угрозы Трампа движение заявило, что не планирует отпускать оставшихся в секторе Газа заложников, если Израиль не выполнит условия соглашения о прекращении огня, передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление радикальной организации.

В ХАМАС назвали неуместным "язык угрозы" и уточнили, что он осложняет ситуацию. Соблюдение условий сделки по Газе в движении назвали единственным способом освобождения заложников.

Ранее ХАМАС отложило процесс освобождения заложников, которые должны были вернуться домой 15 февраля, из-за нарушений израильской стороной сделки о прекращении огня. Трамп призвал освободить всех удерживаемых в плену к 15 февраля, иначе "разразится ад".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил, что армия страны возобновит бои в секторе Газа, если ХАМАС не освободит заложников к 12:00 15 февраля.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января.