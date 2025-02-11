Израиль пригрозил возобновлением боев, если ХАМАС не вернет заложников

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновит боевые действия в секторе Газа, если радикальное палестинское движение ХАМАС не освободит заложников к полудню 15 февраля. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, сообщает ТАСС.

По словам политика, ЦАХАЛ уже концентрирует силы внутри анклава и по периметру его границ.

"Эта операция проводится в эти часы и будет завершена в ближайшее время", – добавил Нетаньяху.

В свою очередь, израильская армия объявила о повышении боеготовности на южном направлении и переброске туда подкреплений на случай "различных сценариев". Распоряжения касаются Южного командования, в ведении которого находятся также прилегающие к сектору Газа районы страны.

Ранее ХАМАС отложило процесс освобождения новой группы заложников, которые должны были вернуться домой 15 февраля, из-за нарушений израильской стороной соглашения о прекращении огня. В движении указали, что нарушения наблюдались на протяжении последних трех недель.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп сказал, что ХАМАС должно освободить всех заложников к 15 февраля, иначе режим прекращения огня в Газе будет нарушен. При этом он не ответил на вопрос, что сделает Вашингтон, если движение не станет выполнять данное требование.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 19 января.