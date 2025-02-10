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10 февраля, 15:53

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Эрдоган заявил, что Нетаньяху должен компенсировать Газе ущерб в 100 млрд долларов

Эрдоган назвал ущерб, который Нетаньяху должен выплатить Газе

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен компенсировать ущерб, нанесенный сектору Газа, в размере 100 миллиардов долларов, уверен президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Вместо того чтобы искать место для жителей Газы, которых он не может выселить с их земли, Нетаньяху должен искать средства для покрытия ущерба", – заявил лидер Турции.

Ранее с идеей передать сектор Газа США выступил американский президент Дональд Трамп. По его задумке, жителей планируется переселить в более безопасные и красивые места в регионе. Вашингтон мог бы купить территорию и принимать участие в ее восстановлении с привлечением арабских стран.

Против такого решения выступил Эрдоган, который назвал заявления Трампа полным абсурдом. Он уверен, что никто не может изгнать жителей Газы с их родины, поэтому палестинцы останутся и будут защищать свою землю.

Трамп заявил о намерении взять сектор Газа под контроль США

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Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
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