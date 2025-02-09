Эрдоган подверг критике заявления Трампа по Газе

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что заявления новой администрации США по сектору Газа не заслуживают внимания и обсуждения. Об этом сообщает ТАСС.

"Это полный абсурд, это попытки взбить воду в ступе", – сказал турецкий лидер.

Он добавил, что никто не может изгнать жителей Газы с их родины, поэтому палестинцы останутся и будут защищать свои земли.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Израиль мог бы передать США сектор Газа после завершения конфликта. При этом палестинцев планируется переселить в более безопасные и красивые места в регионе. В ООН подчеркнули, что предложения Трампа нарушают международное право.

