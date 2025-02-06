Глава МО Израиля Кац поручил военным подготовить план выезда жителей из Газы

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Жители сектора Газа смогут покинуть палестинский анклав в соответствии с предложением президента США Дональда Трампа. Соответствующий план должна будет подготовить Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) по поручению министра обороны страны Исраэля Каца.

"Жителям Газы должна быть предоставлена свобода выезда и иммиграции, как это принято во всем мире", – цитирует его РИА Новости.

План, по его словам, будет включать в себя варианты выезда через наземные переходы, а также специальные меры для выезда по морю и воздуху. Кац подчеркнул, что инициатива должна будет позволить любому жителю Газы "уехать в любую точку мира, которая его примет".

Лидер Штатов выступил с предложением переселить жителей сектора Газа, заявив, что он непригоден для жизни, и назвав его площадкой под снос. При этом Трамп подчеркнул, что США не будут финансировать переселение. По его мнению, это могут сделать ближневосточные государства, обладающие достаточными средствами.

Вместе с тем он поделился планами по расчистке территории Газы, обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов, восстановлению разрушенных зданий и содействию экономическому развитию, которое создаст рабочие места и жилье для местных жителей. Президент Штатов подчеркнул, что США намерены занять долгосрочную позицию собственника в регионе, что, по его мнению, принесет стабильность на Ближний Восток.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января. В рамках сделки движение передало Красному Кресту израильских заложниц. В свою очередь, Израиль выпустил из тюрем 200 палестинских заключенных.

Также 1 февраля движение ХАМАС передало еще двух заложников. Отмечалось, что Тель-Авив за это должен отпустить 90 палестинских заключенных.

Между тем премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани призвал международных партнеров оказать давление на стороны конфликта, чтобы никто не препятствовал ходу переговоров.