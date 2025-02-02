Второй этап переговоров по Газе начнется 3 февраля

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Второй этап переговоров между палестинским движением ХАМАС и Израилем начнется в понедельник, 3 февраля. Об этом заявил премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани, передает РИА Новости.

"Второй этап переговоров должен начаться завтра, и мы начали взаимодействовать с двумя сторонами по этому поводу. Обе стороны должны вести переговоры добросовестно", – подчеркнул катарский премьер.

Он также призвал международных партнеров оказать давление на стороны конфликта, чтобы никто не препятствовал ходу переговоров.

Кроме того, глава МИД Катара подчеркнул, что Доха выступает против предложения американского президента Дональда Трампа о переселении оставшихся без жилья палестинцев из сектора Газа в другие арабские страны.

По его словам, "принудительное перемещение" палестинцев невозможно.

"Мы взаимодействуем с администрацией президента Трампа. <...> Мы выразили нашу готовность мобилизовать (усилия. – Прим. ред.), чтобы поддержать население сектора Газа и (облегчить. – Прим. ред.) нахождение палестинцев там", – заключил премьер Катара.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетит США 2 февраля, где на встрече с Трампом планирует обсудить следующие этапы соглашения об освобождении заложников, удерживаемых радикалами в секторе Газа.

Прилет премьера подтвердила и канцелярия Нетаньяху. Причем, как отметили в ведомстве, он станет первым лидером государства, которого Трамп примет после своей инаугурации.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января. После этого палестинское движение передало израильских заложниц представителям Международного комитета Красного Креста, а Израиль выпустил из тюрем 200 палестинских заключенных.

В субботу, 1 февраля, ХАМАС передало представителям Красного Креста еще двоих израильских заложников. Освобожденные Офер Кальдерон и Ярден Бибас пересекли израильскую границу в сопровождении сил Армии страны и направились в начальный пункт приема на юге Израиля.

В ответ на освобождение израильских заложников Тель-Авив должен отпустить 90 палестинских заключенных, включая девятерых с пожизненным заключением.