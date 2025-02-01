Нетаньяху намерен обсудить с Трампом этапы сделки по освобождению заложников

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетит США 2 февраля, где на встрече с президентом Дональдом Трампом планирует обсудить следующие этапы соглашения об освобождении заложников, удерживаемых радикалами в секторе Газа. Об этом заявил советник офиса главы израильского правительства Дмитрий Гендельман, слова которого приводит ТАСС.

Прилет премьера подтвердила и канцелярия Нетаньяху. Причем, как отметили в ведомстве, он станет первым лидером государства, которого Трамп примет после своей инаугурации.

"На этой исторической встрече лидеры обсудят ситуацию в Газе, проблему заложников, противостояние всем элементам иранской оси зла и другие ключевые вопросы", – заявили в канцелярии премьера.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 19 января. После этого палестинское движение передало израильских заложниц представителям Международного комитета Красного Креста, а Израиль выпустил из тюрем 200 палестинских заключенных.

В субботу, 1 февраля, ХАМАС передало представителям Красного Креста еще двоих израильских заложников. Освобожденные Офер Кальдерон и Ярден Бибас пересекли израильскую границу в сопровождении сил Армии страны и направились в начальный пункт приема на юге Израиля.

В ответ на освобождение израильских заложников Тель-Авив должен отпустить 90 палестинских заключенных, включая девятерых с пожизненным заключением.