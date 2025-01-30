Нетаньяху распорядился задержать освобождение палестинских заключенных

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение задержать освобождение палестинских заключенных. Об этом сообщает канцелярия политика.

"Нетаньяху совместно с министром обороны Исраэлем Кацем распорядились задержать освобождение террористов, намеченное на сегодня, до тех пор, пока не будет гарантирован безопасный выход наших заложников в следующих этапах", – цитирует ТАСС заявление.

Добавляется, что Израиль требует от посредников добиться этого.

В свою очередь, палестинское движение ХАМАС призвало посредников вмешаться из-за задержки в освобождении заключенных. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя движения.

Ранее ХАМАС освободил трех израильских заложников и пятерых граждан Таиланда. Во время передачи двух израильтян представителям Красного Креста на месте собралась толпа палестинцев, через которую провели заложников. Нетаньяху расценил подобные условия освобождения заложников как угрозу их безопасности.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января. После этого палестинское движение передало израильских заложниц представителям Международного комитета Красного Креста, а Израиль выпустил из тюрем 200 палестинских заключенных.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможным расселение в арабских странах жителей сектора Газа, оказавшихся без крыши над головой в результате военных операций Израиля.

В ответ на это движение ХАМАС призвало арабские и исламские страны выступить против принудительного выселения палестинцев с их территорий. Власти Палестины также отвергли любые планы по вытеснению народа страны из сектора Газа.