01 февраля, 11:00Политика
ХАМАС передало двух израильских заложников Красному Кресту
Фото: depositphotos/doomu
Палестинское движение ХАМАС передало двоих израильских заложников представителям Красного Креста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армии обороны Израиля.
Вскоре освобожденных заложников доставили на территорию Израиля.
"Некоторое время назад возвращающиеся гражданские заложники Офер Кальдерон и Ярден Бибас пересекли израильскую границу в сопровождении сил Армии обороны Израиля и в настоящее время направляются в начальный пункт приема на юге Израиля", – говорится в заявлении
В ответ на освобождение израильских заложников Тель-Авив должен отпустить 90 палестинских заключенных, включая девятерых с пожизненным заключением.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января. После этого палестинское движение передало израильских заложниц представителям Международного комитета Красного Креста, а Израиль выпустил из тюрем 200 палестинских заключенных.
В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможным расселение в арабских странах жителей сектора Газа, оказавшихся без крыши над головой в результате военных операций Израиля.
В ответ на это движение ХАМАС призвало арабские и исламские страны выступить против принудительного выселения палестинцев с их территорий. Власти Палестины также отвергли любые планы по вытеснению народа страны из сектора Газа.
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