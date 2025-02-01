ХАМАС передало двух израильских заложников Красному Кресту

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Палестинское движение ХАМАС передало двоих израильских заложников представителям Красного Креста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армии обороны Израиля.

Вскоре освобожденных заложников доставили на территорию Израиля.

"Некоторое время назад возвращающиеся гражданские заложники Офер Кальдерон и Ярден Бибас пересекли израильскую границу в сопровождении сил Армии обороны Израиля и в настоящее время направляются в начальный пункт приема на юге Израиля", – говорится в заявлении

В ответ на освобождение израильских заложников Тель-Авив должен отпустить 90 палестинских заключенных, включая девятерых с пожизненным заключением.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января. После этого палестинское движение передало израильских заложниц представителям Международного комитета Красного Креста, а Израиль выпустил из тюрем 200 палестинских заключенных.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможным расселение в арабских странах жителей сектора Газа, оказавшихся без крыши над головой в результате военных операций Израиля.

В ответ на это движение ХАМАС призвало арабские и исламские страны выступить против принудительного выселения палестинцев с их территорий. Власти Палестины также отвергли любые планы по вытеснению народа страны из сектора Газа.