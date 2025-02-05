Трамп назвал сектор Газа "площадкой под снос" ввиду непригодности для жизни

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Президент США Дональд Трамп заявил, что сектор Газа непригоден для жизни, назвав его "площадкой под снос". Он также предложил переселить его жителей, передает РИА Новости.

"Мало что осталось, по чему можно ударить. Это площадка под снос. Все место снесено. Это небезопасно, это антисанитария. Это не то место, где люди хотят жить", – сказал Трамп, комментируя возможную реконструкцию сектора Газа.

При этом он подчеркнул, что США не будут финансировать переселение. По его мнению, это могут сделать ближневосточные государства, обладающие достаточными средствами.

"Мы предлагаем им альтернативу – жизнь в красивом, открытом месте с хорошими границами и жильем. И на Ближнем Востоке есть деньги, чтобы построить это", – добавил Трамп.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января. В рамках сделки движение передало Красному Кресту израильских заложниц. В свою очередь, Израиль выпустил из тюрем 200 палестинских заключенных.

Также 1 февраля движение ХАМАС передало еще двух заложников, Тель-Авив за это должен отпустить 90 палестинских заключенных.

Между тем премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани призвал международных партнеров оказать давление на стороны конфликта, чтобы никто не препятствовал ходу переговоров.