Трамп заявил, что США готовы забрать сектор Газа и заняться его расчисткой

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы взять на себя ответственность за сектор Газа и заняться его реконструкцией. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по итогам встречи в Белом доме, передает РИА Новости.

Трамп отметил, что США планируют заняться расчисткой территории, обезвреживанием неразорвавшихся боеприпасов, восстановлением разрушенных зданий и содействием экономическому развитию, которое создаст рабочие места и жилье для местных жителей.

Президент Штатов также выразил уверенность, что сектор Газа после реконструкции может стать "ближневосточной ривьерой".

"Люди мира живут там. Думаю, это будет интернациональное, невероятное место. Потенциал сектора Газа невероятен. Думаю, весь мир будет там представлен, в том числе палестинцы", – сказал Трамп.

Он подчеркнул, что США намерены занять долгосрочную позицию собственника в регионе, что, по его мнению, принесет стабильность на Ближний Восток.

При этом ранее Трамп заявил, что сектор Газа непригоден для жизни, назвав его площадкой под снос. До встречи с Нетаньяху он также отмечал, что США не будут спонсировать переселение людей из сектора Газа.