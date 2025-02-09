В ООН назвали незаконным план Трампа по расселению сектора Газа

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План президента США Дональда Трампа по расселению палестинцев, которые живут на территории сектора Газа, нарушает международное право, заявила председатель независимой комиссии, созданной Советом ООН по правам человека (СПЧ), Нави Пиллэй.

Комментируя эти слова американского лидера, она подчеркнула, что Трамп крайне плохо разбирается в вопросах международного права.

"Насильственное перемещение группы лиц, проживающих на оккупированной территории, является нарушением международного права и равносильно этнической чистке", – подчеркнула Пиллэй в беседе с изданием Politico.

Она также обратила внимание, что не существует "ни одного законного способа" реализовать эту идею. То же касается его слов о передаче сектора Газа во владение США.

Ранее Трамп заявлял, что Израиль мог бы передать США сектор Газа после завершения конфликта. При этом палестинцев планируется переселить в более безопасные и красивые места в регионе. Затем Штаты начнут один из "величайших проектов недвижимости" в Газе.