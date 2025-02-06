Трамп заявил, что Израиль может передать США сектор Газа

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Израиль мог бы передать США сектор Газа после завершения конфликта, считает американский лидер Дональд Трамп. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

При этом палестинцев планируется переселить в более безопасные и красивые места в регионе. Затем Штаты начнут один из "величайших проектов недвижимости" в Газе, подчеркнул лидер США.

"Никакие американские солдаты не понадобились бы! В регионе воцарилась бы стабильность!" – отметил он.

Ранее Трамп заявлял, что сектор Газа стал непригоден для жизни, поэтому его нужно реконструировать. Ответственность за это готов взять на себя Вашингтон. Лидер США уверен, что после всех работ по восстановлению этот регион может стать "ближневосточной ривьерой".

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января. В рамках сделки движение передало Красному Кресту израильских заложниц. В свою очередь, Израиль выпустил из тюрем 200 палестинских заключенных.

Также 1 февраля движение ХАМАС передало еще двух заложников. Отмечалось, что Тель-Авив за это должен отпустить 90 палестинских заключенных.