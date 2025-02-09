Эрдоган может обсудить ситуацию в Газе с Трампом в ближайшие дни

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшее время может принять участие в переговорах с американским лидером Дональдом Трампом. Политики могут обсудить ситуацию в Газе, рассказал официальный представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития (Ak Parti) Омер Челик.

Он отметил, что эта беседа может произойти в ближайшие дни. Соответствующей информацией он поделился в прямом эфире телеканала A Haber.

Однако политик не стал уточнять, когда именно планируются переговоры. Также он не указал, будут ли они очными или пройдут в формате телефонной беседы.

Ранее Трамп заявлял, что Израиль мог бы передать США сектор Газа после завершения конфликта. При этом палестинцев планируется переселить в более безопасные и красивые места в регионе. Затем Штаты начнут один из "величайших проектов недвижимости" в Газе.