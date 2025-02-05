Кремль прокомментировал заявление Трампа о возможном переселении палестинцев

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В Кремле знают о предложении американского президента Дональда Трампа о возможном переселении палестинцев из сектора Газа, отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Да, мы слышали заявление господина Трампа на этот счет, и также мы слышали и видели заявление и из Аммана – я имею в виду столицы Иордании, и из Каира – столицы Египта, где говорилось о неприятии такой идеи. Вот пока мы таким образом и смотрим на происходящее на Ближнем Востоке", – прокомментировал пресс-секретарь российского лидера.

В свою очередь, палестинское движение ХАМАС восприняло слова Трампа как призыв к изгнанию палестинцев и резко осудило его заявление. По мнению представителей движения, это попытка оккупации сектора Газа Соединенными Штатами.

"Не только Палестина, но и все арабские, мусульманские страны против", – подчеркнул посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль в беседе с ТАСС.

Ранее Трамп заявил, что считает возможным расселение в арабских странах жителей сектора Газа, оказавшихся без крыши над головой в результате военных операций Израиля. В ответ на это палестинское движение ХАМАС призвало арабские и исламские страны выступить против принудительного выселения палестинцев с их территорий.

