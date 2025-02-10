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10 февраля, 13:30

Политика

Трамп предложил США купить сектор Газа и установить над ним контроль

Трамп предложил США купить сектор Газа и установить над ним контроль

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут установить контроль над сектором Газа и участвовать в его восстановлении с привлечением арабских стран. Он также выразил надежду, что палестинские жители региона смогут найти убежище в соседних государствах.

В Турции инициативу назвали несостоятельной. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что любые попытки разлучить Газу с ее народом обречены на провал. В Израиле премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ответ предложил Саудовской Аравии поделиться территориями с палестинцами. Египет и ОАЭ осудили такие заявления.

В ХАМАС заявили, что "Газа – не недвижимость, которую можно покупать и продавать", а попытки переселить ее жителей будут сорваны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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