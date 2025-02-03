ВКС России сбили в зоне СВО украинский Су-27

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Воздушно-космические силы (ВКС) России сбили украинский самолет Су-27 в зоне спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия поразили объект энергетики, военные аэродромы, цеха производства, места хранения и подготовки к запуску БПЛА, а также скопления живой силы и техники ВСУ в 146 районах.

В начале января российским силам ПВО удалось сбить истребитель Су-27 и шесть снарядов РСЗО HIMARS. Помимо этого, авиация, ударные БПЛА и артиллерия группировок ВС РФ поразили объекты энергетики, которые обеспечивают работу ВПК Украины, инфраструктуру военных аэродромов, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 146 районах.

Потери украинской армии с начала СВО превысили миллион человек убитыми и ранеными. В 2022 году ВСУ потеряли 118,5 тысячи солдат, в 2023 – 405,4 тысячи, в 2024 – более 595 тысяч. Подсчеты провели на основе сводок, материалов итоговой коллегии и брифинга начальника Генштаба ВС России.

