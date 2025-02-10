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10 февраля, 07:15

Общество

Москвичи высказались о переходе на четырехдневную рабочую неделю

Москвичи высказались о переходе на четырехдневную рабочую неделю

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Жители столицы присоединились к обсуждению сокращения рабочей недели. Одни считают, что дополнительный выходной не повысит эффективность, а только заставит работников раньше думать о завершении недели. Другие уверены, что четырехдневка позволит трудиться продуктивнее.

Представители творческих профессий отмечают, что такой режим может скорее ограничить деятельность, чем помочь.

Опрос сервиса по поиску работы показал, что 81% работодателей поддерживают переход на новую модель. В основном эту идею одобряет крупный бизнес, но пока только на словах. В Минтруде напомнили, что действующее законодательство уже позволяет компаниям устанавливать гибкий график, включая сокращенную рабочую неделю.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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