Атмосферное давление в Москве обновило суточный рекорд

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Атмосферное давление в столице оказалось рекордно высоким в ночь на 8 февраля – 776 миллиметров ртутного столба, отметил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня в Москве уже обновлен суточный рекорд, который ранее принадлежал 8 февраля 1969 года и составлял 769,6 миллиметра ртутного столба. В самом начале суток атмосферное давление на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, оказалось выше этого значения, а в 3:00 барометры показали 776,0 миллиметров ртутного столба", – уточняется в его телеграм-канале.

Кроме того, по словам синоптика, такой показатель повторяет абсолютно высокое давление февраля, которое зафиксировали 21-ого числа 1993 года.

Теперь атмосферное давление будет снижаться, однако превышать норму оно будет еще в течение 5–6 дней, предупредил Леус.

Температура до минус 10 градусов будет преобладать в ночное время в выходные и на следующей неделе в столице, предупредил ранее синоптик Роман Вильфанд. По его словам, снега в начале недели не будет. Однако вторая половина ожидается более облачной, и с четверга могут быть небольшие осадки, добавил он.

