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08 февраля, 09:26

Общество

Температура до минус 10 градусов будет преобладать ночью в Москве на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Температура до минус 10 градусов будет преобладать в ночное время в выходные и на следующей неделе в столице, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Температура вполне-таки уже зимняя, ночью от минус 10 до минус 5 градусов – это преобладающая температура. И дневная температура в диапазоне от 1 до 6 градусов ниже нуля. Будут понижения, особенно в начале недели, до минус 11–12, даже минус 13 градусов, но это эпизоды", – передает ТАСС его слова.

При этом такие показатели выше нормальных для начала февраля значений на 2–3 градуса, отметил синоптик. По его словам, снега в начале недели не будет. Однако вторая половина ожидается более облачной, и с четверга могут быть небольшие осадки, добавил Вильфанд. Ветер будет дуть со скоростью 4–5 метров в секунду, из-за чего станет холоднее.

Снег может выпасть в Москве 13–14 февраля, рассказала ранее синоптик Татьяна Позднякова. По ее словам, ожидается максимум 1–2 миллиметра за сутки. Снегопад существенно не изменит столичный пейзаж, пояснила она.

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