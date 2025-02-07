Аномальная погода придет в Москву на следующей неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На протяжении всей следующей недели в Москве ожидается аномальная погода. Об этом рассказала в беседе с Москвой 24 главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Синоптик отметила, что с 10 по 16 февраля аномалия температуры воздуха будет положительной. То есть в начале недели будет на 2–3 градуса выше средних значений февраля, а в конце – на 3–4 градуса.

При этом Позднякова предупредила, что в начале недели в городе сохранится морозная погода. Днем столбик термометра опустится до минус 3 градусов, а ночью – до минус 7 градусов. Однако осадков при переменной облачности не ожидается.

Во второй половине недели температура воздуха днем будет слабоположительной, добавила эксперт. К концу недели ожидается прохладная погода: в субботу и воскресенье, 15 и 16 февраля, столбик термометра днем опустится до минус 6 градусов, а ночью – до минус 9 градусов.

Между тем 8 и 9 февраля в Москве ожидаются минусовые температуры от 1 до 6 градусов. В городе прогнозируется переменная облачность без осадков. Ночью столбики термометров могут опуститься до 10 градусов ниже нуля.

