Мощный антициклон обрушится на Москву в выходные

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Мощный антициклон обрушится на Москву в предстоящие выходные дни. Об этом Москве 24 рассказала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По словам эксперта, именно антициклон и определит погоду. Она уточнила, что 8 и 9 февраля прогнозируются минусовые температуры от 1 до 6 градусов.

"И в субботу, и в воскресенье нас ожидает переменная облачность без осадков", – уточнила синоптик.

Позднякова отметила, что в ночное время столбики термометров покажут от 5 до 10 градусов ниже нуля. При этом температура постепенно приближается к климатической норме. Кроме того, в выходные ветер не будет сильным, а влажность воздуха – низкой.

Между тем до конца текущей недели в Москве прогнозируется повышенное атмосферное давление. Во вторник, 4 февраля, оно может оказаться на 7–9 миллиметров ртутного столба выше нормы, 5 февраля – на 12–14 единиц, 6 февраля – на 18–20, 7 февраля – на 24–26.

Пик роста придется на 8-е число, когда барометры покажут 774 миллиметра ртутного столба – выше нормы на 26–28 единиц, пояснил синоптик Михаил Леус.