"Радиационный" туман опустился на столицу

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Утром 4 февраля в Москве заметили "радиационный" туман, написала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в телеграм-канале.

"Радиационный" туман – это результат радиационного охлаждения земли и массы влажного приземного воздуха до точки росы. Он появляется над поверхностью почвы, остывающей в результате излучения тепла в атмосферу.

Радиационный фон в столичном регионе останется в норме, свое название погодное явление получило в связи с длинноволновым излучением подстилающей поверхности.

"Еще час назад небо было ясным, а сейчас – густой туман с видимостью около 300 метров. Это туман "радиационного" типа", – рассказала синоптик и добавила, что воздух в нижнем слое при штиле остыл, из-за чего возникла конденсация водяного пара.

До конца недели в столице прогнозируется повышенное атмосферное давление. Во вторник, 4 февраля, оно может оказаться на 7–9 миллиметров ртутного столба выше нормы, 5 февраля – на 12–14 единиц, 6 февраля – на 18–20, 7 февраля – на 24–26. Пик роста придется на 8-е число, когда барометры покажут 774 миллиметра ртутного столба – выше нормы на 26–28 единиц, пояснил синоптик Михаил Леус.