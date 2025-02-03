Синоптик Леус: повышенное атмосферное давление ожидается в Москве до конца недели

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Повышенное атмосферное давление прогнозируется в Москве до конца недели, предупредил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

"Если завтра оно окажется на 7–9 миллиметров ртутного столба выше нормы, то в среду – уже на 12–14 единиц, в четверг – на 18–20, а в пятницу – на 24–26. Пик роста придется на субботу, когда барометры покажут 774 миллиметра ртутного столба, что превышает норму на 26–28 единиц", – говорится в его телеграм-канале.

Таким образом, в субботу, 8 февраля, может быть установлен новый суточный рекорд, считает синоптик. Предыдущий максимум был зафиксирован в 1969 году, когда давление достигло 769,6 миллиметра ртутного столба. Показатели начнут снижаться на следующий день, в воскресенье, 9 февраля, уточнил Леус.

Столбики термометров вряд ли опустятся ниже минус 10 градусов в первой половине месяца, считает эксперт. Пока самая низкая температура этой зимой была 19 декабря – минус 16,6 градуса. По мнению Леуса, в этом сезоне уже не будет более низких показателей.

Циклон "Джулиан" принесет в Москву умеренно теплые и слабовлажные воздушные массы, спрогнозировал ранее синоптик. Сейчас он перемещается в центр Европейской России.

Ночь на вторник, 4 февраля, будет умеренно морозной в столице. В городе ожидается минус 1–3 градуса, в районах Подмосковья – от 0 до минус 5 градусов. Днем в регионе сохранится облачная погода, в некоторых районах будут неустойчивые прояснения, уточнил Леус.

