Синоптик Позднякова: снегопады и метели вернутся в Москву во второй половине февраля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Снегопады и метели вернутся в Москву во второй половине февраля, заявила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в беседе с Агентством "Москва".

Согласно ряду моделей прогнозирования, в конце текущей зимы в столице выпадет значительное количество осадков, подчеркнула синоптик.

По словам Поздняковой, обильное выпадение снега связано с потоком теплого воздуха, поэтому позже в столицу могут вернуться оттепели.

"Мы надеемся, что такой умеренный морозец, который будет в следующие выходные, надолго не задержится, а затем температура начнет повышаться", – подытожила специалист.

Ранее синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин спрогнозировал мягкое возвращение зимней погоды в Москву. По его словам, на данный момент столбик термометра уже опустился ниже нуля. В ближайшие дни, как утверждает синоптик, в городе прогнозируется постепенное похолодание.

Уже в понедельник, 3 февраля, в Москве может сформироваться снежный покров высотой до 2 сантиметров, сообщал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Однако вплоть до конца первой декады месяца высота снега в столице не будет превышать 1–3 сантиметров, уточнял он.